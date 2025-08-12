Umrla je Mirjana Tabak Kovčo, najveća hrvatska košarkašica

Tužna vijest pogodila je našu sportsku javnost, u 53. godini života preminula je Mirjana Tabak Kovčo, jedna od najboljih hrvatskih košarkašica ikada, javlja Slobodna Dalmacija.

Mira, kako su je od milja zvali, bila je uistinu vrhunska košarkašica, sportašica od glave do pete. Kao kapetanica Splita osvojila je dvije titule prvakinja (1993. i 1994. godine), iz tog razdoblja datira i početak njezinog velikog prijateljstva s Vedranom Grgin kojoj je bila i vjenčana kuma.

Zanimljivo, njezina kćerka Iva danas je kapetanica istog kluba Split.

Osim Ive, Mirjana i suprug Dragan, roditelji su kćeri Marije koja je odbojkašica u SAD, gdje i studira, te sina Ante koji je najmlađi.

Nakon Splita Mirjana se otisnula u Njemačku gdje je igrala za Wolfenbuttel, a po povratku u Hrvatsku nosila je dres zagrebačkih klubova Croatije i Hrvatskog dragovoljca, te Gospića s kojim je osvojila pregršt trofeja.

Mira je odigrala 80-ak utakmica za hrvatsku reprezentaciju, igrala je na Europskom prvenstvu (1995.), a ima i zlato s Mediteranskih igara 1997. godine u Bariju.

Vijest o njezinoj smrti potresla je košarkašku i cijelu sportsku javnost.