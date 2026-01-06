Umrla bodybuilderica koja je glumila u poznatom filmu

Preminula je Jayne Trcka, glumica i bodybuilderica najpoznatija po ulozi Miss Mann u popularnoj parodiji "Mrak film". Trcka je umrla u dobi od 62 godine. Pronađena je bez svijesti u svom domu u San Diegu. Njezinu smrt potvrdio je sin, navodeći da je preminula 12. prosinca 2025., piše New York Post.

Okolnosti smrti još nepoznate

Prema riječima njezinog sina, nije imao saznanja o bilo kakvim zdravstvenim problemima s kojima se borila. Glumicu je u njezinoj kuhinji pronašao prijatelj koji se zabrinuo nakon što mu nije odgovarala na pozive. Iako je medicinski istražitelj iz San Diega potvrdio smrt, službeni uzrok još uvijek nije objavljen.

Od bodybuildinga do Hollywooda

Jayne Trcka svoju je karijeru započela 1980-ih kao natjecateljska bodybuilderica, a njezina pojava krasila je naslovnice brojnih fitness časopisa poput MuscleMag International i Women’s Physique World.

Na filmskom platnu debitirala je 2000. godine ulogom u "Mrak filmu", a publika je pamti i po pojavljivanjima u serijama "The Drew Carey Show" i "Whose Line is it Anyway?". Posljednjih godina radila je kao agentica za nekretnine u Južnoj Kaliforniji, piše Index.