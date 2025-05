Umorni Gattuso odlazi s Poljuda. Što je zadnjih tjedana pošlo po krivu?

Gennaro Gattuso posljednji je put s Hajdukom izašao na Poljud na večerašnjoj utakmici Hajduka i Rijeke i pobijedio. Hajduk je teoretski još uvijek u igri za prvaka, ali Talijan, kako kaže, umoran odlazi s Poljuda.

"Došao sam ovdje, Nikola Kalinić me maltretirao da dođem. Nogomet gledam na drugačiji način. Ne želim nikoga uvrijediti, ali imam neki svoj pogled na nogomet. Svima se zahvaljujem što sam dobro proveo svoje vrijeme. Problem je infrastruktura. Jedna godina u Hajduku vrijedi kao pet negdje drugdje. Umorio sam se, u tome je problem. Želim zahvaliti svim navijačima, mogu reći da će sve ovo ostati u mome srcu. Sve će mi ostati u srcu, mogu Vam se samo ispričati na svim mojim mušicama i ispadima", rekao je Gattuso na konferenciji za novinare nakon utakmice.

Rino odlazi iz Hajduka, a odavno ne pamtimo mirniju atmosferu pri odlasku nekog trenera. Gattuso je potvrdio da će raskinuti ugovor s klubom i da otpremininu neće uzeti jer je, kaže, nije zaradio.

Gattuso je 42. trener Hajduka koji odlazi od 2005. i posljednje titule prvaka

Hajduk je u proteklih 20 godina, otkako je osvojio titulu prvaka, 42 puta promijenio trenera. Popis trenera i smjena je ogroman, sezone su bile teške svaka na svoj način, a ova je ipak bila posebna. Hajduk je bio prvi na ljestvici duboko u proljeću, a onda je nešto krenulo krivo.

No, što je krenulo krivo?

"Jako je teško komentirati Gattusa u Hajduku. Na početku se vidjelo da je on donio novu emociju i energiju, međutim čini se da je Hajduk dugo jurio na toj talijansku prgavosti i napolitanskoj šemi. No, to na duge staze jednostavno ne ide ako nemaš jasan koncept, a mislim da ga Gattuso nije imao", govori nam poznati sportski novinar Saša Čobanov.

"Imali su Livaju i deset igrača, pa što naprave - naprave. Bilo je utakmica kad sam imao dojam da ima golmana, Livaju i deset igrača koje baci kao kockice. Sigur je u većini utakmica igrao sve pozicije osim golmana i napadača, Kalik mu je u jednom trenutku igrao desno krilo, upropastio je i talent Rokasa Pukštasa...

Mislim da nije dobro upoznao igrače. Evo, pogledajmo i Rakitića. Raketa više nije sjena igrača koji je bio, mislim da sam od sebe nije mogao propasti u igri", govori nam.

"Hajduk je i dalje teoretski u igri za naslovu. Ako se osvoji naslov, sva priča pada u vodu. Gattuso će ostati upamćen kao zanimljiv lik u hrvatskom nogometu, veliko igračko ime, ali nedovoljno dobro trenersko ime", kaže Čobanov.

Potez koji će se pamtiti

"Pokušao je nametnuti svoj autoritet Perišiću dok je ovaj bio ozlijeđen, i to je potez koji će ostati upamćen. Perišić se sada pokazao kao najbolji igrač PSV-a koji je donio klubu naslov prvaka. To je bilo jako nespretno, pogotovo na onaj način, bez jasne komunikacije s upravom kluba. Diletantski.

Činjenica da je Hajduk danas odigrao najbolju utakmicu još od Osijeka kad su pobijedili 4:0, a sve u međuvremenu je bilo katastrofa. Imao je najskuplji Hajduk u posljednjih nekoliko godina i nije uspio protiv Belupa, Varaždina, Lokomotive doma stvoriti šansu, to je nedopustivo. Nije imao apsolutno nikakvu ideju ni taktiku. Bilo je samo ono što Livaja napravi", zaključuje Čobanov.

Špehar: Gattuso nije zaslužio da ga otjeraju

Legendarni nogometaš Robert Špehar danas je na tportalu komentirao odlazak Gattusa iz Hajduka. On smatra da je problem bio u igračkom kadru.

"Je li Gattuso, koji odlazi propustio veličanstvenu generaciju velemajstora u prvih 11 koje je imao pa ispao loš, je li on možda sa prosječnom momčadi i Livajom te njegovih 20 golova ustvari postao čarobnjak koji je toliko dugo držao Hajduk na prvom mjestu ili je običan bezveznjak i luzer, koji je imao toliko dobru te jaku momčad pa je propustio priliku.

Tu se treba odlučiti je li ispao bezveznjak ili jako dobar trener, koji je držao Hajduk na vrhu zahvaljujući kvaliteti. Prije sam za to da Hajduk nije toliko dobar, da je morao osvojiti ovo prvenstvo i da je Gattuso dobar trener te igračka legenda koja ne zaslužuje da ga se otjera", rekao je.