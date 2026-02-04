Umjesto na Bilicama, vozačica (25) iz Kaštela ostaje na slobodi

U Kaštel Lukšiću, 2. veljače 2026. godine oko 23:00 sati, policajci su zaustavili 25-godišnju vozačicu koja je upravljala osobnim automobilom unatoč aktivnoj zabrani upravljanja vozilima B kategorije.

Vozačica je odbila testiranje na prisutnost droga u organizmu, a policija je utvrdila da posjeduje i manju količinu marihuane.

Budući da je riječ o ponavljačici prometnih prekršaja koja je ranije već dva puta kažnjavana, vozačica je uhapšena i dovedena pred sud. Predložene su joj mjere: zadržavanje zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja, zatvorska kazna od 90 dana, novčana kazna od 2.000 eura te zabrana upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od 12 mjeseci.

Sud ju je pustio na slobodu, a konačnu odluku o njenoj odgovornosti donijet će u redovnom postupku.