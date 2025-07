"Umisto šopinga, dođite u šetnju uz more". Kako ljudi zapravo doživljavaju Kaštela? Kadrovi kroz objektiv Joška Jamana mogli bi vas oduševiti

Kaštelanin Joško Jaman, zaljubljenik u svoj kraj i strastveni fotograf, na društvenim mrežama podijelio je niz fotografija koje prikazuju Kaštela u svoj njihovoj ljepoti – od Resnika do Sućurca. Njegovom je objektivu malo što promaklo: obala, plaže, stare crkvice, dvorci i svakodnevni prizori koji čine srž ovog dalmatinskog grada sastavljenog od sedam kaštela.

„Jedan grad, sedam mista… prepuno je lipih stvari za vidit. Ima i onih manje lipih, al one ne tribaju pokvarit lipotu koju imamo", poručuje Jaman, pozivajući sve – i domaće i goste – da umjesto vikenda u šoping centrima, iskoriste slobodno vrijeme za šetnju uz more.

Poziv na uživanje u jednostavnosti

Preporučuje se šetnja od kule Lodi u Kaštel Štafiliću pa sve do Kaštel Sućurca, a tko želi može i biciklom jer, kako kaže Jaman, „imate čak i one bicikle koje se rentaju, tako da ne morate niti hodat, već lagano vozit se uz more“.

„Na kraju svega, sidnite negdi na večeru ili makar na sladoled na rivi i uživajte u friskoj ariji uz more umisto u zagušljivim šoping centrima“, dodaje u svom jednostavnom i srdačnom stilu.

Stari hotel čeka bolje dane

U sklopu galerije našle su se i fotografije derutnog hotela Palace, nekadašnjeg simbola turizma koji već godinama čeka obnovu. Početkom godine pojavile su se neslužbene informacije da je objekt prodan češkim ulagačima, no vlasnik Jozo Parčina to je odlučno demantirao. Kako sam kaže, konkretnih kupaca još nema, no i dalje postoji interes s njegove strane za ulaganje i obnovu zdanja koje vapi za novim životom.

Kaštela, kako Jaman pokazuje i fotografijama i riječima, nude više nego dovoljno razloga za dolazak – bilo da ste turista, lokalac ili netko tko jednostavno želi predahnuti uz more.