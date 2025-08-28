Umirovljenika iz drugog stupa peterostruko više, evo kolike su im mirovine

Peterostruko je više građana u mirovini iz oba mirovinska stupa unazad pet godina. Trenutačno ih je oko 24.500. Svi oni u prosjeku dobivaju skoro 800 eura iz prvog stupa, a uz to i prosječnih 100 eura iz drugog stupa. Većina građana i dalje bira samo prvi stup, zbog malenih plaća, a samim time i nedovoljno akumuliranih uplata u drugi stup. Iz podataka HZMO-a vidljivo je da su ‘dvostupaši’ radili dulje, imali više staža i zarađivali veće plaće.

Hrvatska je u prvoj polovici ove godine dobila 2.646 umirovljenika koji su izabrali mirovinu iz oba mirovinska stupa. Njihova mirovina iz prvog stupa iznosi 764 eura u prosjeku, što je oko sto eura više od ukupnog mirovinskog prosjeka. Uz to dobiju i isplatu od prosječnih 100 eura mirovine iz drugog stupa, prenosi mirovina.hr.

Starosna mirovina iz prvog stupa iznosi 900 eura

Novi umirovljenici koji su se odlučili na kombiniranu mirovinu imaju 38 i pol godina staža, a u prosjeku su vrlo mladi, svega 58 godina. Ipak, tu prosječnu životnu dob ‘ruše’ korisnici obiteljske mirovine.

Najviše je starosnih mirovina među novim umirovljenicima iz oba stupa, njih 1.646, od čega je 657 građana koristilo institut starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika. Zajedno imaju oko 900 eura mirovine, a radili su 41 godinu. Prijevremenih mirovina je 582, a iznose nešto manje od 700 eura. Invalidskih je svega 14, dok je obiteljskih više od 400 među novim umirovljenicima iz prvog i drugog stupa. Obiteljska mirovina dvostupašima iz prvo stupa ne doseže ni 400 eura.

U mirovini iz oba mirovinska stupa ukupno je 24.516 umirovljenika. Prosječna mirovina iz prvog stupa im je 793 eura, što je oko 55 posto udjela u prosječnoj plaći, pokazuju posljednji podaci HZMO-a iz srpnja. Većinom su to starosne mirovine, a koje prelaze 920 eura u prosjeku. Prijevremenih je oko 6.900, s prosjekom oko 725 eura. Obiteljskih je 3.554, a jedna prelaze 400 eura, dok je invalidskih među dvostupašima 77 s prosjekom od 580 eura.

Za većinu i dalje isplativiji samo prvi stup

Lani u isto ovo vrijeme bilo je oko 18.700 mirovina iz oba stupa pa je jasno da se njihov broj povećava. Ipak, za većinu je, zbog malenih plaća i nedovoljno akumuliranih uplata u drugi stup, i dalje povoljnija opcija mirovine samo iz prvog stupa. Tako njih oko 70 posto i dalje uzima isplatu samo iz prvog stupa. Vratimo li se pet godina unazad, osnovnih mirovina (uz koje se isplaćuje i ona iz drugog stupa) bilo je oko 4.900. Od 2020. do danas, njihov se broj upeterostručio.

Mirovine iz drugog stupa usklađuju se drugačije od onih iz prvog stupa. Srpanjsko usklađivanje umirovljenicima stiže u rujnu. Ono iznosi 6,48 posto. Stopa je u drugom stupu značajno manja, 1,8 posto, jer se usklađivanje radi samo prema promjenama cijena, o čemu smo pisali ovdje. Umirovljenik Miro upozorio je da mu je mirovina u zadnjih pet godina iz prvog stupa usklađivanjem rasla za 50 posto, a iz drugoga samo 25 posto. Upozorava kako dio umirovljenika i dalje dobiva povoljnije usklađivanje iz drugog stupa, jednako onom u prvom stupu, što potvrđuju iz Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva.