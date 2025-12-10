Umirovljenik optužen zbog ubojstva majke dvoje djece, otkriveni uznemirujući detalji strašnog zločina

- Ne osjećam se krivim za kazneno djelo kako mi se stavlja na teret. Ostajem pri obrani koju sam dao ranije i poričem sve. Obranu sada neću iznositi, ali ću odgovarati samo na pitanja svoga branitelja, rekao je na Županijskom sudu u Zagrebu umirovljenik Božo H. (73), optužen za teško ubojstvo nožem 38-godišnje K.M.Š., majke dvoje djece na zagrebačkom Črnomercu.

Odgovarajući na pitanja svoga branitelja Miroslava Vlašića kako je oštećena bila obučena u kritično vrijeme, koliko je vremena prošlo otkad je izašla iz kuće pa do trenutka kad ju je pronašao u dvorištu te koje je veličine bio nož koji je spominjao ranije, optuženi je, vrlo smušeno govoreći, kazao da je K.M.Š. na sebi imala neku jaknu, da je prošlo pola sata do sat otkad je izašla iz kuće do trena kad ju je pronašao, kao i da je nož koji je spominjao bio manji, preklopni, stane u džep, dužine nekih 10 centimetara, piše Jutarnji list.

- Što sam radio u to vrijeme kad je otišla pa do trena kad sam je našao? Možda sam si spremao nešto za jesti, ne sjećam se. A moguće je i da sam bio zadrijemao - pojasnio je još optuženi koji je, inače, kako smo već pisali, pred istražiteljima odmah nakon uhićenja tvrdio da se žrtva sama ubola na nož, što on nije ni primijetio jer je ona odmah otišla u dvorište. A kada ju je pola sata kasnije zatekao bez svijesti, odmah je pozvao Hitnu pomoć i policiju. I bilo je to oko 7 sati ujutro, kada je Hitna dojavila na 192 da su u dvorištu kuće, dva metra od ograde, pronašli tijelo žene kojoj, nažalost, nisu mogli pomoći.

Policijski očevid na mjestu ubojstva trajao je satima, a osumnjičeni umirovljenik je policiji još ispričao da je žrtvu primio u svoj dom na stanovanje kako ne bi živjela na cesti nakon što joj se raspala veza sa susjedom. Osvrnuo se potom i na to kobno jutro kad su se posvađali oko rakije. Zajedno su pili, a ona je navodno, ispričao je dalje kriminalistima, tražila da joj natoči rakiju u praznu bocu, što je on odbio. Nakon toga je, kako je tvrdio, "pobjesnila i napala ga kolcem, a on je, nastavno na to, zgrabio nož ne bi li se obranio".

Inače, u podignutoj optužnici se 73-godišnjaka tereti da je zločin počinio pod utjecajem alkohola nakon kraćeg verbalnog i fizičkog sukoba. I da je, s ciljem da ubije, zadao sustanarki nožem ubodnu ranu u tijelo od koje je odmah preminula. Na okolnost zadobivenih ozljeda na prošlom ročištu se detaljno osvrnuo sudsko-medicinski vještak dr. Davor Mayer.

"Iako ne mogu isključiti da bi ozljeda, odnosno ta dubina ubodnog kanala, mogla nastati naskakivanjem žrtve na nož, imajući u vidu cjelokupnu dinamiku događaja smatram da to nije vjerojatno, odnosno tu mogućnost smatram marginalnom. U gotovo nevjerojatnom scenariju da bi se oštećena bacila na nož taj njezin pad trebao bi biti vertikalan prema dolje, inače ubodni kanal ne bi bio okomit - kazao je Mayer, naglasivši i kako dubina ubodnog kanala sve do kralježnice ne bi mogla nastati pukim nalijeganjem žrtve na nož, već bi se ona morala aktivno kretati prema nožu, točnije trčati ili naskočiti na njega. Također smatra i da se žrtva s takvom ozljedom kratko vrijeme mogla kretati, pa i izaći u dvorište", piše Jutarnji list.

Odgovarajući dalje na pitanja optuženikova odvjetnika je li žrtvina alkoholiziranost mogla u inkriminirano vrijeme utjecati na karakter i ishod zadobivenih ozljeda, dr. Mayer je pojasnio da će, nakon takvog ozlijeđivanja, umrijeti i posve pijana kao i potpuno trijezna.

- Ipak, oštećenica je tijekom sukoba koji je prethodio smrtnom ishodu bila dovoljno pribrana da shvati da je ugrožen njezin tjelesni integritet pa se branila – otkrio je još vještak, zaključivši da se žrtva pokušavala braniti hvatajući optuženika za ruke, a ujedno ga je i grebala.

Na suđenju su, također, saslušani i svjedoci koji su redom iskazivali kako je pokojna bila sklona alkoholu, kao i da je u kući osumnjičenog puno pila, a jedan od susjeda je posvjedočio i da ih je Božo mjesec dana prije ubojstva otprilike tražio da zovu policiju jer su ga 38-godišnjakinja i neki muškarac napadali u kući.

I dok tužiteljstvo u završnom govoru ističe da je tijekom suđenja dokazano kako je Božo H. počinio navedeno djelo na način na koji ga optužnica tereti i da je svemu prethodio verbalni i tjelesni sukob tijekom kojeg je i on sam zadobio ozljedu stražnje strane desnog bedra, obrana tvrdi suprotno, da ništa dokazano nije. Pritom još obrana ukazuje i da u optužnici tužiteljstvo nije navelo točno mjesto ni način na koji je djelo počinjeno. A na sve još obrana navodi i da optuženi niti u jednom trenutku nije rekao da je on "upiknuo" ili da se oštećena upiknula, već je izjavio u više navrata "da je valjda tako bilo".

"Obrana okrivljenog je usmjerena na izbjegavanje kazne u dijelu kada navodi da je on ležao na krevetu s rukom polegnutom uz tijelo i da je nož držao u okomitom položaju na tijelo, te kada je žrtva došla do njega da je na njega legla i tako se ubola nožem. Sudsko-medicinsko vještačenje je pokazalo da do uboda nikako nije došlo na takav način već da su žrtva i okrivljeni bili okrenuti sučelice u ispravnom položaju. A psihijatrijsko vještačenje je pokazalo da je okrivljeni bio bitno smanjeno ubrojiv pa mu valja izreći sigurnosnu mjeru liječenja od ovisnosti o alkoholu", rekla je, među ostalim, tužiteljica u završnom govoru.

Odvjetnik pak, Vlašić, podsjeća da se iz zapisnika o vještačenju dva ista noža vidi da su na jednom nožu nađeni tragovi DNA okrivljenog i oštećene, ali ne i krv, dok je na drugom nožu pronađena krv oštećene, ali ne i DNA okrivljenog. A smatra i da iz sudsko-medicinskog vještačenja proizlazi da "ipak postoji neka mogućnost da se oštećena nabila na nož, međutim, iz iskaza okrivljenog očigledno to nije bio nož kojim je počinjeno ubojstvo".