Umirovljenicima došle veće mirovine, evo koliko iznosi povećanje

Umirovljenicima su od ponedjeljka krenule veće mirovine. Kako je ranije najavljeno, riječ je o povećanju od 6,48 posto, pa će tako oni s mirovinom od 300 eura dobiti 20 eura više, mirovina od 500 eura raste za 32, a ona od 1000 eura za 65 eura. Uz redovnu isplatu za kolovoz, na račune će sjesti i zaostatak za srpanj.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje potvrdio je da u ponedjeljak, 8. rujna 2025., počinje isplata mirovina korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama.

Može li to pokriti osnovne troškove?

Unatoč povećanju, umirovljenici poručuju da im novac neće olakšati svakodnevicu. - To je sve mizerno. "To ne može pokrivati troškove nas umirovljenika nikako", rekla je jedna umirovljenica za Dnevnik.hr.

"Ja sam kao bivša srednjoškolska profesorica sa 72 godine dogurala do 500 eura. I jako će me veseliti taj ogromni dodatak. To je sramotno. Što mogu danas kupiti za 500 eura, a što sam mogla za 3500 kuna", rekla je.

"To je 40 posto razlika na štetu umirovljenika", poručila je druga.

Sindikat upozorava i da će zbog usklađivanja sada i najniže mirovine ući u porezne škare.