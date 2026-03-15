Umirovljenica se na ‘fejsu’ zaljubila u ‘vojnika’ pa mu uplatila 50.000 eura!

Umirovljenica (80) je policiji prijavila nepoznatog prevaranta kojeg je upoznala na Facebooku te mu uplatila nevjerojatnu svotu.

“Naime, komunicirajući s njim putem društvene mreže, a potom i preko mobilne aplikacije, doveo ju je u zabludu da je vojnik trećih zemalja te mu je za razne potrebe ukupno uplatila više desetaka tisuća eura. Slijedi kriminalističko istraživanje”, ističu u nedjelju u policiji.

Sve se dogodilo na području Zagreba. Umirovljenica se očito zaljubila u prevaranta koji ju je doveo u zabludu te mu u više navrata u protekle dvije godine navodno uplatila blizu 50.000 eura. A onda joj se udvarač prestao javljati, pa je sve u petak prijavila policiji, piše Danica.

Upozorenje policije

“Romantična prijevara jedna je od najčešćih financijskih online prijevara u kojoj se prevarant pretvara da su želi romantičnu vezu, a cilja žrtve na stranicama za upoznavanje, društvenim mrežama ili putem e-pošte kako bi ostvario protupravnu imovinsku korist.

Počinitelji tzv. romantičnih prijevara kroz komunikaciju iskazuju snažne osjećaje prema žrtvi, a nakon što zadobiju njeno povjerenje traže novac, darove ili podatke o bankovnim karticama. Također mogu tražiti i da im žrtva pošalje osobne fotografije ili videozapise.

Podsjećamo građane da ne prihvaćaju komunikaciju s osobama na društvenim mrežama za koje ne mogu provjeriti njihov identitet i postojanje, a posebno da ne vjeruju ovakvim ili sličnim ponudama putem društvenih mreža.

Ako vas nepoznata osoba traži da joj uplatite novac iz bilo kojeg razloga, odustanite od takve komunikacije i ne uplaćujte novac. Posumnjate li da se radi o prijevari ili nekom drugom protupravnom ponašanju, događaj odmah prijavite”.