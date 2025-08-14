Umirovljeni vojnici imaju triput manje mirovine od zastupnika s dvije godine staža u Saboru

Umirovljene djelatne vojne osobe, policijski službenici i ovlaštene službene osobe nakon prestanka rada primaju mirovinu koja je određena prema posebnim propisima, ali osjetno niža od one saborskih djelatnika, koji je imaju pravo primati uz osjetno manje staža - koji iznosi minimalno dvije godine za one koji su bili u Saboru do 2011., kad su ukinute povlaštene mirovine te vrste.

Trenutačno ima 16.244 umirovljenika koji spadaju u tu kategoriju od čega je muškaraca 14.000, a žena nešto više od 2200. Prosječna mirovina ovih umirovljenika iznosi 804 eura, prema posljednjim podacima HZMO-a.

Ona saborskih zastupnika koji su sjedili u Saboru do kraja mandata 2011. je oko triput veća. Umirovljene djelatne vojne osobe, policijski službenici i ovlaštene službene osobe nakon prestanka rada primaju mirovinu koja je određena prema posebnim propisima.

Ipak, mirovina vojnih djelatnih osoba tijekom posljednjih pet godina je rasla. Primjerice, 2020. je iznosila 515 eura u prosjeku, što je 285 eura manje nego danas. Zatim, 2021. je bila 527 eura, 2022. 542 eura, 2023. 588 eura, a lani 694 eura, što znači da je ove godine rasla za ukupno 110 eura, prema podacima Zavoda za mirovinsko. Saborski zastupnici dobivaju u prosjeku 2237 eura.

Usporedivši s mirovinom saborskih zastupnika, koja u prosjeku iznosi 2237 eura, umirovljeni vojni djelatnici dobivaju skoro tri puta manji iznos od onih koji su dvije godine sjedili u Saboru. Treba naglasiti, povlaštene mirovine su ukinute, ali se i dalje ostvaruju. Naime, svi oni saborski zastupnici koji su sjedili u Saboru do kraja mandata 2011., a takvih još uvijek ima i danas, mogu ostvariti tu povlaštenu mirovinu.

S druge strane, najnižu mirovinu određenu prema posebnim propisima dobivaju bivši pomorci. Prosjek njihove mirovine je oko 412 eura, što znači da umirovljene vojne djelatne osobe dobivaju dvostruko više od njih.