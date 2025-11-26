Umirovljena splitska profesorica koju su studenti obožavali dobila počasno priznanje

Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta u Splitu, na svojoj 3. sjednici u akademskoj godini 2025./2026., udijelilo je počasni naslov professor emeritus umirovljenoj redovitoj profesorici u trajnom izboru, prof.dr.sc. Vesni Barić Pundi.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Profesorica Punda tu je počast dobila za ukupnu znanstveno nastavnu i stručnu djelatnost te njezin dugogodišnji doprinos napretku i razvitku Pravnog fakulteta, te svoj znanstveno istraživački rad kojim je značajno pridonijela razvoju pravne misli i prepoznatljivosti hrvatske pravne znanosti, obrazložili su članovi Vijeća.

Zaslužila je to i objavom svojih radova u zemlji i inozemstvu, raspravama o najsłoženijim međunarodnopravnim temama i institutima. Sudjelujući kroz različite uloge u odgoju mladih znanstvenika i nastavnika na matičnom i drugim pravnim fakultetima te nizom dugogodišnjih aktivnosti značajno pridonijela razvoju i napretku matičnog fakulteta.

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu bila je pročelnica Katedre za međunarodno javno pravo. Sudjelovala je u izvođenju nastavnog plana više kolegija na svim razinama - preddiplomskoj, diplomskoj, poslijediplomskoj i doktorskoj. Bila je autorica i koautorica znanstvenih knjiga, monografija i brojnih članaka. Bila je i pozvana predavačica na mnogim međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima i konferencijama, voditeljica i istraživačica znanstvenoistraživačkih projekata te recenzentica znanstvenih tekstova i projekata.

Ovo su samo najvažnije točke impresivne karijere prof. Vesne Barić Punda s Pravnog fakulteta u Splitu, koja je bila i nagrađena kako od matičnog fakulteta, tako i od studenata. Pravni fakultet u Splitu dodijelio joj je prije nekoliko godina i Priznanje za uspješno dugogodišnje djelovanje i izniman doprinos razvitku fakulteta, a Studentski zbor Sveučilišta u Splitu uručio joj je, prigodom proslave 50. obljetnice Sveučilišta, Zahvalnicu za predani rad sa studentima, podršku, strpljenje i angažiranost u njihovu napretku.

Naime, profesorica Punda predavala je generacijama pravnika, odvjetnika, sudaca i svi za nju imaju samo lijepe riječi. Također, za razliku od dobrog dijela kolega profesora iz sveučilišne zajednice Vesna Barić Punda nije se libila ni javno istupiti i govoriti o aktualnim društvenim temama iz svoga područja. Sigurni smo da neće mirovati ni u mirovini i želimo da dugo uživa u njoj.