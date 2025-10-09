Ulice Praga pune Hrvata: Orila se "Moja domovina" pred ključnu utakmicu s Češkom

Češka prijestolnica danas izgleda kao da se preselila na jug Europe – tisuće hrvatskih navijača preplavile su centar Praga uoči večerašnje kvalifikacijske utakmice između Češke i Hrvatske. Ulice su obojene u crveno-bijele kockice, a s brojnih trgova i terasa orila se pjesma "Moja domovina", stvarajući gotovo emotivnu atmosferu uoči velikog sportskog susreta.

Navijači su iz svih krajeva Hrvatske, ali i iz dijaspore, stigli u Prag kako bi bodrili Vatrene u jednoj od najvažnijih utakmica kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. S obzirom na važnost susreta – Hrvatska i Češka bore se za prvo mjesto u skupini – interes je ogroman, a podrška hrvatskoj reprezentaciji očita i glasna.

Na gradskom trgu navijači su spontano zapjevali "Moja domovina", pjesmu koja je postala simbol zajedništva i ponosa. Zastave, dresovi, bengalke i glasne navijačke pjesme dominiraju gradskim ulicama, uz veliko zanimanje prolaznika i lokalnih medija.

Utakmica se igra večeras s početkom u 20:45 sati, a očekuje se velik broj hrvatskih navijača na tribinama.

Sve je spremno za spektakl – na terenu i izvan njega.