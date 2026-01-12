Ulaznica za Plitvička jezera iduća tri mjeseca po cijeni od 10 eura

Nacionalni park Plitvička jezera u iduća tri mjeseca nudi najpovoljnije cijene ulaznica prema redovnom cjeniku, objavljeno je iz uprave Parka.

U razdoblju od 1. studenoga 2025. do 31. ožujka 2026. godine, cijena ulaznice za odrasle iznosi 10 eura, što je najniža cijena tijekom godine. Riječ je o zimskom razdoblju u kojem Park posjetiteljima nudi poseban doživljaj prirode, s naglaskom na mir, tišinu i zimske pejzaže.

Iz Nacionalnog parka ističu kako su Plitvička jezera i tijekom zimskih mjeseci atraktivna destinacija, s idiličnim prizorima uspavane prirode i manjim brojem posjetitelja u odnosu na glavnu turističku sezonu.

Posjetiteljima se preporučuje da svoj dolazak unaprijed isplaniraju te ulaznice kupe na službenim prodajnim kanalima Parka.