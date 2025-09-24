Ukrao čovjeku romobil i prijetio mu smrću

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik su proveli kriminalističko istraživanje nad 28-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenih djela krađe i prijetnje na štetu 38-godišnjaka.

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni muškarac dana 19. rujna u Brodarici, s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi, otuđio romobili u vlasništvu 38-godišnjaka.

Sumnjiči ga se da je u vremenskom razdoblju od 19. do 22. rujna u više navrata ozbiljno prijetio 38-godišnjaku, a te prijetnje su kod oštećenog izazvale strah i bojazan za vlastiti život.

Po dovršenom istraživanju osumnjičeni je uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku, predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.