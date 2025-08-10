Ukrajinci predstavili protuprijedlog

Europske države i Ukrajina izradile su protuprijedlog na tzv. “ruski plan prekida vatre”, za koji smatraju da bi trebao biti temelj nadolazećih pregovora između Donalda Trumpa i Vladimira Putina, piše The Wall Street Journal pozivajući se na dva upućena europska dužnosnika, prenosi Europska Pravda.

Detalji plana

Prema prijedlogu Kijeva i njegovih saveznika, obvezni prekid vatre mora biti prvi korak, prije bilo kojih drugih mjera.

Svaka “razmjena teritorija” bila bi moguća isključivo na uzajamnoj osnovi – primjerice, ako Ukrajina povuče svoje trupe iz određenih regija, Rusija bi također morala povući svoje snage iz drugih područja, prenosi N1.

“Ne možete započeti proces tako da usred borbi predate teritorij,” rekao je jedan od izvora lista.

Plan također predviđa da sve teritorijalne ustupke Kijeva moraju pratiti čvrsta sigurnosna jamstva – posebno mogućnost ulaska Ukrajine u NATO, prenosi Ukrajinska pravda.

Cilj prijedloga

Izvori WSJ-a navode kako je cilj plana da Europa i Ukrajina uspostave zajedničku “crvenu liniju” koja će se primjenjivati u svim potencijalnim pregovorima s Rusijom.

Ovaj prijedlog predstavljen je u subotu na sastanku savjetnika za nacionalnu sigurnost. Sjedinjene Države predstavljali su potpredsjednik JD Vance, državni tajnik Marco Rubio i posebni izaslanici predsjednika Trumpa, Steve Witkoff i Keith Kellogg.

Europski predstavnici poručili su kako se o budućnosti Ukrajine ne može raspravljati bez nje same te da će Europa nastaviti pružati vojnu i financijsku pomoć Ukrajini bez obzira na stav SAD-a, navodi jedan izvor WSJ-a.

Pet dana do presudnog sastanka

Ovaj protuprijedlog dolazi uoči sastanka Trumpa i Putina 15. kolovoza na Aljasci, usred medijskih navoda da Washington i Moskva žele postići dogovor kojim bi se rat u Ukrajini okončao priznavanjem ruske okupacije dijela teritorija osvojenih tijekom invazije.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski već je ranije izjavio kako “odgovor na ukrajinsko teritorijalno pitanje već postoji u Ustavu Ukrajine”.