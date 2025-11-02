Ukradena auto-prikolica i aluminijske felge, policija traga za počiniteljima

Policijska uprava zadarska izvijestila je kako su tijekom proteklog dana, 1. i 2. studenoga, evidentirana dva slučaja krađe te četiri prometne nesreće, od kojih su dvije osobe zadobile lakše tjelesne ozljede.

U razdoblju od 22. do 28. listopada, na gradskom predjelu Maslina u Zadru, nepoznati počinitelj otuđio je auto-prikolicu u vlasništvu 42-godišnjaka, pričinivši materijalnu štetu od oko tisuću eura.

Druga krađa dogodila se 29./30. listopada na području Babinduba, gdje je s vozila u vlasništvu trgovačkog društva ukradeno nekoliko aluminijskih felgi s gumama. Točan iznos štete bit će naknadno utvrđen.

Policija je protiv nepoznatih počinitelja podnijela kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru te nastavlja s kriminalističkim istraživanjem kako bi otkrila odgovorne osobe.

Uz navedene krađe, policija je tijekom istog razdoblja evidentirala četiri prometne nesreće, u kojima su dvije osobe lakše ozlijeđene.