Ukraden mobitel vrijedan 800 eura

Na području Šibensko-kninske županije u posljednja 24 sata zabilježena je krađa mobilnog telefona, izvijestila je policija.
Prema službenim podacima, u nedjelju 28. rujna u mjestu Dolac nepoznati počinitelj iskoristio je nepažnju 43-godišnje žene i sa zidića otuđio odloženi mobitel. Materijalna šteta procijenjena je na oko 800 eura.
Protiv nepoznatog počinitelja bit će podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, a policija nastavlja izvide radi njegova otkrivanja.
