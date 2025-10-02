Ukraden mobitel vrijedan 800 eura

Na području Šibensko-kninske županije u posljednja 24 sata zabilježena je krađa mobilnog telefona, izvijestila je policija.

Prema službenim podacima, u nedjelju 28. rujna u mjestu Dolac nepoznati počinitelj iskoristio je nepažnju 43-godišnje žene i sa zidića otuđio odloženi mobitel. Materijalna šteta procijenjena je na oko 800 eura.

Protiv nepoznatog počinitelja bit će podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, a policija nastavlja izvide radi njegova otkrivanja.