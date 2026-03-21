Ukraden električni romobil, policija traga za počiniteljem

Na području Policijske uprave zadarske u protekla 24 sata, od 20. do 21. ožujka, evidentirana je jedna krađa te tri prometne nesreće, izvijestila je policija.

Krađa je zabilježena 19. ožujka u Zadru, na gradskom predjelu Višnjik, gdje je nepoznati počinitelj otuđio električni romobil u vlasništvu 48-godišnjaka. Materijalna šteta procjenjuje se na više od tisuću eura.

Policija je protiv nepoznatog počinitelja podnijela kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru te provodi izvide s ciljem njegova pronalaska.

U istom razdoblju evidentirane su i tri prometne nesreće, u kojima je jedna osoba zadobila lakše tjelesne ozljede.