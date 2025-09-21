Ukraden alat iz vozila, policija traga za počiniteljem

Proteklog dana na području Policijske uprave zadarske evidentiran je jedan slučaj teške krađe te sedam prometnih nesreća.

Kako navodi policija, u noći s 19. na 20. rujna u Zadru, na predjelu Smiljevca, nepoznati počinitelj provalio je u vozilo u vlasništvu trgovačkog društva te otuđio razni građevinski alat. Iznos materijalne štete bit će utvrđen naknadno.

Tijekom 20. i 21. rujna zabilježeno je i sedam prometnih nesreća, a u njima su dvije osobe zadobile lakše tjelesne ozljede.