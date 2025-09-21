Close Menu

Ukraden alat iz vozila, policija traga za počiniteljem

Ukraden građevinski alat iz vozila

Proteklog dana na području Policijske uprave zadarske evidentiran je jedan slučaj teške krađe te sedam prometnih nesreća.

Kako navodi policija, u noći s 19. na 20. rujna u Zadru, na predjelu Smiljevca, nepoznati počinitelj provalio je u vozilo u vlasništvu trgovačkog društva te otuđio razni građevinski alat. Iznos materijalne štete bit će utvrđen naknadno.

Tijekom 20. i 21. rujna zabilježeno je i sedam prometnih nesreća, a u njima su dvije osobe zadobile lakše tjelesne ozljede.

