UKLONJENE SNIMKE Srbijanska folk-zvijezda pjevala na Srpskoj večeri u Zagrebu, oglasio se Tomašević

SNV uklonio snimke, ali dobio je kaznenu prijavu

Srpsko narodno vijeće organiziralo je „Srpsko veče“, tradicionalnu novogodišnju manifestaciju održanu na Zagrebački velesajam. Događaju je prisustvovalo oko 2000 uzvanika, a u glazbenom dijelu programa nastupila je srbijanska folk-pjevačica Snežana Đurišić, što je u javnosti izazvalo brojne reakcije i polemike.

Nakon toga, SNV je sa svojih službenih kanala uklonio snimke nastupa, a protiv Vijeća je podnesena kaznena prijava.

O slučaju se oglasio i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, istaknuvši kako zasad nema detaljnijih informacija. Poručio je da će nadležne institucije utvrditi postoji li u cijelom događaju išta sporno te da će se, ovisno o njihovim zaključcima, poduzeti daljnji koraci.

