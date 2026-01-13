UKLONJENE SNIMKE Srbijanska folk-zvijezda pjevala na Srpskoj večeri u Zagrebu, oglasio se Tomašević

Srpsko narodno vijeće organiziralo je „Srpsko veče“, tradicionalnu novogodišnju manifestaciju održanu na Zagrebački velesajam. Događaju je prisustvovalo oko 2000 uzvanika, a u glazbenom dijelu programa nastupila je srbijanska folk-pjevačica Snežana Đurišić, što je u javnosti izazvalo brojne reakcije i polemike.

Nakon toga, SNV je sa svojih službenih kanala uklonio snimke nastupa, a protiv Vijeća je podnesena kaznena prijava.

O slučaju se oglasio i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, istaknuvši kako zasad nema detaljnijih informacija. Poručio je da će nadležne institucije utvrditi postoji li u cijelom događaju išta sporno te da će se, ovisno o njihovim zaključcima, poduzeti daljnji koraci.