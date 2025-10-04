Close Menu

Uhvaćena za volanom unatoč zabrani, kazna 1.320 eura

Vozačica je isključena iz promet

U petak, 03. listopada u 22.40 sati u Zadru u Ulici Nikole Tesle tijekom nadzora prometa policijski službenici Policijske postaje Zadar zaustavili su automobil zadarskih registarskih oznaka s kojim je upravljala 48-godišnja hrvatska državljanka. 

Daljnjom kontrolom utvrđeno je da vozilom upravlja za vrijeme trajanja izrečene zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije.

Vozačica je isključena iz prometa. Izdan joj je Prekršajni nalog uz novčanu kaznu od 1.320,00 eura i izrečenu zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od 3 mjeseca.

