Uhvaćen bez vozačke: Odbio test na drogu i pao s 16 grama trave

U četvrtak, 9. listopada u 14.25 sati u Zadru u Ulici Ive Mašine tijekom nadzora i kontrole prometa policijski službenici Postaje prometne policije Zadar zaustavili su automobil zadarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 37-godišnji hrvatski državljanin.

Daljnjom kontrolom utvrđeno je da vozač upravlja vozilom za vrijeme dok mu je vozačka dozvola oduzeta dok se ne podvrgne izvanrednom zdravstvenom pregledu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ponuđen preliminarni test na prisutnost opojnih sredstava u organizmu, 37-godišnjak je odbio, a tijekom postupanja policijski službenici su od vozača oduzeli oko 16,69 grama marihuane.

Vozač je uhićen te doveden u prostorije policije. Nakon prekršajne obrade odveden je na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru.

Zbog utvrđenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama te Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, policija je u optužnom prijedlogu za 37-godišnjaka zatražila zadržavanje, novčanu kaznu u iznosu od 663,61 eura, kaznu zatvora u trajanju od 30 dana te izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima u trajanju od 3 mjeseca.

Nakon što je 37-godišnjak saslušan na sudu, predmet je stavljen u redovni postupak.