Uhićeno pet muškaraca zbog sumnje na planiranje napada na božićni sajam

Njemačke vlasti priopćile su u subotu da je pet muškaraca uhićeno zbog sumnje da su planirali napad na božićni sajam na području Dingolfinga u južnoj Bavarskoj, objavio je Ured javnog tužitelja u Münchenu.

Tužitelji navode da su osumnjičenici pripremali napad uporabom vozila, a vlasti vjeruju da je plan bio motiviran islamističkim ekstremizmom.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Doznalo se za spriječeni plan nakon što su istražitelji izdali službene naloge za uhićenje četvorice muškaraca, dok je peti, prema riječima dužnosnika, smješten u preventivni pritvor. Sva su petorica u subotu izvedena pred suca, nakon uhićenja provedenih dan ranije, piše i24 News.

Prema navodima tužiteljstva, među osumnjičenima su 56-godišnji Egipćanin, 37-godišnji Sirijac te trojica državljana Maroka u dobi od 22, 28 i 30 godina.

Istražitelji navode da je 56-godišnjak navodno u jednoj džamiji na području Dingolfing-Landau pozvao na napad, potičući planiranu uporabu vozila kako bi se na božićnom sajmu ozlijedilo ili ubilo što više ljudi.

Njemačke vlasti zasad nisu precizirale koji je sajam trebao biti meta, koliko su planovi bili razrađeni ni kada je napad mogao biti izveden, te su naglasile da i dalje vrijedi pretpostavka nevinosti dok istraga traje.

Bavarski ministar unutarnjih poslova Joachim Herrmann pohvalio je brzu reakciju sigurnosnih službi u uhićenju osumnjičenika. „Zahvaljujući izvrsnoj suradnji naših sigurnosnih tijela, nekoliko je osumnjičenika moglo biti uhićeno u vrlo kratkom roku, čime je spriječen mogući napad u Bavarskoj“, rekao je Herrmann za list Bild.

Ovaj incident ponovno ističe trajnu zabrinutost u Njemačkoj oko sigurnosti blagdanskih događanja poput božićnih sajmova, koji su u prošlosti bili mete napada. Vlasti i lokalni dužnosnici ponovili su svoju predanost javnoj sigurnosti dok se nastavlja istraga o motivima osumnjičenika i mogućim poveznicama.