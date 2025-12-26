Uhićenje u Zeti: Hrvatski državljanin osumnjičen za ratne zločine priveden sudu

Policija je u Zeti uhitila osobu koja se potražuje zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Kako doznaje RTCG, riječ je o Miloradu Kovačeviću.

„Poduzimajući pojačane aktivnosti iz svoje nadležnosti, s ciljem lociranja osoba koje se potražuju, s posebnim naglaskom na one koje se potražuju zbog težih kaznenih djela na međunarodnoj razini, policijski službenici Regionalnog centra sigurnosti ‘Centar’, Odjela sigurnosti Podgorica, u suradnji sa službenicima NCB-a Podgorica, u Zeti su locirali osobu koja se potražuje zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva“, navodi se u priopćenju.

Kako se dodaje, u Zeti, u selu Bistrica, podgorička policija locirala je i lišila slobode osobu M. K. (61), državljanina Republike Hrvatske, kojeg ta zemlja potražuje radi sudjelovanja u kaznenom postupku koji se protiv njega vodi zbog sumnje da je počinio kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva.

„On je priveden sucu istrage Višeg suda u Podgorici na daljnje postupanje“, istaknuto je.

Kako je 2019. godine objavio portal Dalmacija danas, Milorad Kovačević (57), nekadašnji poručnik JNA, osuđen je na četiri godine i šest mjeseci zatvora zbog ratnog zločina nad ratnim zarobljenicima. Kovačević je osuđen u odsutnosti pred Županijskim sudom u Splitu, zbog zločina počinjenih u jesen 1991. godine.

Nekoliko pripadnika MUP-a zarobljeno je na Dubrovačkom primorju, u mjestu Majkovo, a Kovačević je, kao zapovjednik voda Vojne policije, trebao odvesti zarobljenike u logor Bileća u Bosni i Hercegovini.

Kovačević je osuđen po zapovjednoj odgovornosti jer je, kao aktivni vojnik, poručnik JNA i zapovjednik voda, mogao i trebao spriječiti zlostavljanje zarobljenika. Prema presudi hrvatskog suda, ne samo da to nije učinio, već je zlostavljanje ratnih zarobljenika podržavao i ohrabrivao.