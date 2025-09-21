Uhićeni zbog uzgoja marihuane: Policija zaplijenila devet stabljika i drogu

Policijski službenici Policijske postaje Knin proveli su kriminalističko istraživanje nad 19-godišnjakom i 26-godišnjakom osumnjičenima za počinjenje kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama.

U četvrtak, 18. rujna 2025.godine policijski službenici su vezano uz postojanje sumnje da se osumnjičeni muškarci bave uzgojem marihuane radi daljnje preprodaje, na terenu poduzimali mjere i radnje vezano uz kriminalističko istraživanje i na neobrađenom zemljištu, na širem području Knina, uočili 19-godišnjaka koji je pristupio na zemljište na kojem su bile u metalnim posudama posađene stabljike marihuane. Došavši na navedeno zemljište započeo je pregledavanje stabljika, nakon čega je uhićen i doveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.

Tijekom kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni 26-godišnjak je dragovoljno izručio pvc vrećicu ispunjenu marihuanom bruto težine 2,48 grama, uhićen je i doveden u službene prostorije policije.

Kriminalističkim istraživanje je utvrđeno da su osumnjičeni, u namjeri proizvodnje i daljnje preprodaje posadili i uzgojili devet stabljika marihuane visine od 102 do 170 centimetara, nakon čega su predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok se kaznena prijava dostavila nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporaba droga protiv 26-godišnjaka podnosi se optužni prijedlog.