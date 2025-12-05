Uhićeni HDZ-ovac Andrija Mikulić još će šest mjeseci primati punu plaću, a zatim još šest mjeseci pola plaće

Uhićeni HDZ-ovac i bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić zatražio je od države isplatu naknade po modelu 6+6, potvrđeno je za Index iz Vlade. Riječ je o pravu bivših dužnosnika koje im omogućuje da nakon odlaska s funkcije šest mjeseci primaju punu, a zatim još šest mjeseci pola plaće. Prema njegovoj imovinskoj kartici, Mikulić je kao glavni državni inspektor imao mjesečnu neto plaću od 4257.96 €, pa će ga porezni obveznici kroz model 6+6 ukupno platiti još oko 71.200 €.

Potvrda Vlade

Vlada je za Index potvrdila da je zahtjev zaprimljen te poslala sljedeći odgovor:

"Bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić uputio je Vladi zahtjev za ostvarivanjem prava za naknadu plaće po principu 6+6. Kao i druge osobe koje su obnašale neku od državnih dužnosti gospodin Mikulić ima na to pravo sukladno članku 15. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika.

Podsjećamo da gospodin Mikulić nije zaposlen u Državnom inspektoratu odnosno odjavljen je 27. studenoga 2025. godine."

Kako je Mikulić mjesečno kao glavni državni inspektor primao 4257.96 € neto, to znači da će u idućih šest mjeseci pune plaće iz proračuna dobiti 25.547.76 € neto (6 × 4257.96 €), a u sljedećih šest mjeseci, kada će primati pola plaće, još ukupno 12.773.88 € neto. Tu se još dodaju doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje te porez na dohodak koje također plaća država, pa ukupni trošak za porezne obveznike iznosi 71.199 eura.

Za što se Mikulića tereti

Mikulić je uhićen u velikoj antikorupcijskoj akciji i nalazi se pod istragom USKOK-a. Prema informacijama iz istrage, sumnjiči ga se da je zajedno s kumom Draganom Krasićem primio 120.000 € mita i velike količine mesa kako bi osigurao dozvole za rad jednom kamenolomu.

Istodobno, u nizu medijskih izvještaja navodi se da ga u odvojenom dijelu afere s opasnim otpadom tereti poduzetnik Josip Šincek, koji tvrdi da je Mikulić od njega tražio oko 500.000 € mita kako bi inspekcija "zažmirila" na nezakonito zakapanje medicinskog i plastičnog otpada na više lokacija, uključujući silos u Gospiću. Ti navodi zasad se vode kao neslužbene informacije koje dolaze iz obrane jednog od osumnjičenih i medijskih izvora, a istraga je i dalje u tijeku.

USKOK i policija provode dokazne radnje na području više županija, a uz Mikulića i njegovog kuma obuhvaćeno je još nekoliko fizičkih i pravnih osoba koje se sumnjiči za koruptivna kaznena djela povezana s nezakonitim zbrinjavanjem otpada i pribavljanjem velike imovinske koristi.

Primao jednu od najvećih plaća, ima kuću od 400.000 eura

Kao glavni državni inspektor od 2019. godine, Mikulić je godinama primao jednu od većih dužnosničkih plaća u državnoj upravi, financiranih iz proračuna. Imovinska kartica pokazuje da je uz plaću od 4257.96 € mjesečno prijavio i vrijednu kuću u Malinskoj na Krku procijenjenu na više od 400.000 €, kao i kolekciju lovačkog oružja.

Prema pisanju 24sata, imovina užeg kruga obitelji značajno je rasla posljednjih godina. Iako Mikulić nije prebacio nekretnine na suprugu ili djecu, njegova kći i njezin suprug u samo četiri godine kupili su kuću s bazenom, zatim novi stan, a potom i izgradili urbanu vilu.