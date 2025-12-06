Uhićena 39-godišnjakinja: Upala u trgovinu, prijetila zaposlenici i ukrala artikle

Policijski službenici Policijske postaje Zadar proveli su kriminalističko istraživanje nad 39-godišnjom hrvatskom državljankom koju se sumnjiči za razbojničku krađu.

Sumnjiči ju se da je 4. prosinca u 13.55 sati u Zadru u Ulici Ante Starčevića u trgovini trgovačkog društva, uz prijetnje prema zaposlenici otuđila više različitih artikala, nakon čega se s otuđenim predmetima udaljila iz trgovine.

Protiv osumnjičene 39-godišnjakinje se nadležnom državnom odvjetništvu podnosi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru te je jučer po provedenom kriminalističkom istraživanju predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske.