Uhićen vozač u Trogiru: Dao lažne osobne podatke, vozio bez dozvole i pod utjecajem alkohola

Policijski službenici Policijske postaje Trogir 18. rujna 2025. godine oko 01:50 sati u Trogiru, u ulici Hrvatskih mučenika, zaustavili su 40-godišnjeg vozača motocikla.

Utvrđeno je kako je vozač, prilikom provjere, dao lažne osobne podatke, a daljnjom kontrolom i da je upravljao motociklom za vrijeme dok mu je vozačka dozvola bila ukinuta i oduzeta, te prije ponovnog stjecanja prava na upravljanje. Također, ispitivanjem je utvrđeno da je vozio pod utjecajem alkohola u koncentraciji od 1,96 g/kg.

Protiv njega je podnesen optužni prijedlog u kojem je policija predložila da se okrivljenika proglasi krivim i kazni kaznom zatvora u trajanju od 45 dana, s obzirom da se radi o višestrukom počinitelju prekršaja.

Vozač je uhićen i doveden na nadležni sud, koji je donio odluku o zadržavanju u zatvoru u trajanju od sedam dana, nakon čega je predan u zatvor, a odluka o odgovornosti za počinjene prekršaje biti će donesena naknadno.