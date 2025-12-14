Uhićen vozač teretnog vozila pod utjecajem alkohola

U petak, 12. prosinca u 13.58 sati u Obrovcu u Ulici Petra Zoranića policijski službenici Policijske postaje Benkovac - Obrovac zaustavili su teretno vozilo zadarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 42-godišnji hrvatski državljanin. Alkotestiranjem vozaču je utvrđena koncentracija alkohola u organizmu od 1,67 g/kg.

Vozač je isključen je iz prometa i uhićen te smješten u prostorije policije. Uz optužni prijedlog vozač je jučer doveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Policija je u optužnom prijedlogu zatražila zadržavanje, kaznu zatvora te izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom.

Nakon što je 42-godišnjak saslušan na sudu, predmet je stavljen u redovni postupak.