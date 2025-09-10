Uhićen vozač koji je alkoholiziran opasno vozio kroz Kaštel Kambelovac

U srijedu 10. rujna 2025. godine oko 00:39 sati u Kaštel Kambelovcu, na kolniku Ceste pape Ivana Pavla II., policijski službenici su zaustavili osobni automobil koji se kroz naseljeno mjesto kretao brzinom od 158 km/h, iako je prometnim znakom brzina ograničena na 70 km/h. Nakon umanjenja za sigurnosnu razliku, utvrđena brzina kretanja vozila iznosila je 142 km/h, što je 72 km/h više od dopuštene brzine, čime je počinjen prekršaj iz čl. 53. st. 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Utvrđeno je kako je vozilom upravljao 41-godišnjak pod vidnim utjecajem alkohola. Alkotestiranjem mu je izmjerena koncentracija od 1,72 g/kg, čime je počinjen prekršaj iz čl. 199. st. 8. istog zakona.

Vozač je, bez uporabe sredstava prisile, odveden na pregled u KBC Split, nakon čega je uhićen, te smješten u posebne prostorije Policijske postaje Kaštela.

Policija je u optužnom prijedlogu predložila izricanje zadržavanja u zatvoru zbog opasnosti od ponavljanja djela, novčanu kaznu u iznosu 3160 eura i zabranu upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju od 12 mjeseci.

Tijekom današnjeg dana bit će priveden na nadležni Općinski prekršajni sud u Splitu.