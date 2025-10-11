Uhićen vozač kod Gračaca: Krijumčario migrante kroz Hrvatsku

Policijski službenici Postaje granične policije Gračac proveli su kriminalističko istraživanje nad 54-hrvatskim državljaninom kojeg se sumnjiči za kazneno djelo Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma iz čl. 326 KZ.

Provodeći zadaće zaštite državne granice policijski službenici su u utorak, 7. listopada u jutarnjim satima na području Gračaca zaustavili osobni automobil zadarskih registarskih oznaka, kojim je upravljao 54-godišnjak.

Kontrolom je utvrđeno da se u automobilu nalazi više putnika, stranih državljanina, za koje se osnovano sumnja da su nezakonito ušli u Republiku Hrvatsku.

Vozač je uhićen te je kriminalističkim istraživanjem nad njim utvrđena sumnja kako je, po prethodnom dogovoru iz koristoljublja prevozio strane državljane koji su na nezakonit način ušli u Republiku Hrvatsku i omogućio im daljnje protuzakonito kretanje u prostoru Europske unije.

Također ga se sumnjiči da je u vremenu od 22. kolovoza do 7. listopada na širem području Gračaca u tri navrata, također po prethodnom dogovoru prevozio strane državljane koji su na nezakonit način ušli u Republiku Hrvatsku i omogućio im daljnje protuzakonito kretanje u prostoru Europske unije.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, nadležnom državnom odvjetništvu podnesena je kaznena prijava protiv 54-godišnjaka zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma.

Prema stranim državljanima postupalo se sukladno odredbama Zakona o strancima.