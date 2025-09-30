Uhićen Volodimir Z., osumnjičen za jednu od najvećih sabotaža u Europi

Poljska policija uhitila je Ukrajinca osumnjičenog da je sudjelovao u prouzrokovanju podvodnih eksplozija koje su 2022. oštetile plinovode Sjeverni tok između Rusije i Njemačke.

Glasnogovornik Okružnog državnog odvjetništva u Varšavi potvrdio je da je muškarac, identificiran kao Volodimir Z., priveden u gradu Pruszków u središnjoj Poljskoj, prenosi Index.

Uhićenje je provedeno na temelju europskog uhidbenog naloga koji su izdale njemačke vlasti, a osumnjičeni je prebačen u Varšavu. Ovo je drugo uhićenje ukrajinskog državljanina povezano sa sabotažom – prošlog mjeseca u Italiji je uhićen još jedan Ukrajinac na zahtjev njemačkih istražitelja.

Godinama kritizirani projekt nakon početka rata je ugašen

Plinovodi Sjeverni tok već su prije eksplozija izazivali oštre prijepore. Preko Sjevernog toka 1 godinama je u Njemačku stizao velik dio ruskog plina, a Berlin je projekt branio kao privatno gospodarsko ulaganje.

No mnoge istočnoeuropske zemlje, kao i SAD i Velika Britanija, upozoravale su da se time zaobilazi istočna Europa i povećava ruski politički utjecaj.

Nakon što je Rusija napala Ukrajinu, Moskva je sama zaustavila isporuke plina preko Sjevernog toka 1, i to prije nego što su plinovodi sabotirani. Sjeverni tok 2 nikad nije ni pušten u rad.

Njemačka odbija ponovno pokretanje

Unatoč povremenim zahtjevima iz dijela njemačke politike da se neuništeni krak Sjevernog toka 2 pusti u rad ili poprave oštećeni dijelovi, savezna vlada to odbija. U nedavnom dopisu ministrice gospodarstva Katherine Reiche (CDU) navodi se da se vlada protivi "puštanju u rad ili ponovnom pokretanju" plinovoda.

Njemački istražitelji nadaju se da će novo uhićenje pomoći u razjašnjavanju tko je naredio napad na plinovode. Iako se spominje mogućnost da je riječ o ukrajinskoj operaciji, zasad nema dokaza da je napad bio "false flag" osmišljen kako bi se sumnja prebacila na Ukrajinu.

Pitanje ostaje je li skupina djelovala uz nalog ili barem znanje vlasti u Kijevu, ili potpuno samostalno. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski više je puta odbacio bilo kakvu umiješanost svoje vlade u eksplozije. Novo uhićenje u Poljskoj drugo je u nizu i moglo bi pružiti ključne informacije za razjašnjavanje jedne od najvećih sabotaža europske energetske infrastrukture u novijoj povijesti.