Uhićen vlasnik švicarskog bara u kojem je u novogodišnjem požaru poginulo 40 ljudi

U Švicarskoj je uhićen vlasnik bara Le Constellation u Crans-Montani, u kojem je u novogodišnjoj noći u stravičnom požaru život izgubilo 40 ljudi. Kako izvještavaju švicarski mediji, riječ je o Jacquesu Morettiju (49), francuskom državljaninu s Korzike, koji je priveden zbog opasnosti od bijega.

Državno odvjetništvo pokrenulo je kaznenu istragu protiv Morettija i njegove supruge Jessice Moretti (40) iz Cannesa, koji su vlasnici lokala. Terete ih za nehajno usmrćenje, nehajno nanošenje tjelesnih ozljeda te nehajno izazivanje požara.

Tužiteljica Catherine Seppey objasnila je da je pritvor određen zbog Morettijeve nacionalnosti i činjenice da Francuska ne izručuje svoje državljane, kao i njegove dosadašnje česte selidbe i poslovanja između Korzike, Haute-Savoije i Švicarske, što je ocijenjeno ozbiljnim rizikom od bijega.

Ova odluka predstavlja zaokret u odnosu na raniji stav policije kantona Valais, koja je prije samo nekoliko dana tvrdila da ne postoji opasnost da će se vlasnici pokušati izvući iz postupka.

Obitelji poginulih već su podnijele kaznene prijave, a istraga je dodatno dobila na težini nakon što su tužitelji na konferenciji za medije objavili da je sigurnosni izlaz u baru bio neadekvatan i protuzakonit.

Prema dosadašnjim nalazima istrage, požar je izbio kada se zapalila zvučna izolacijska pjena na stropu nakon što su djelatnici podizali prskalice postavljene u prazne boce. Vatra se u prepunom prostoru proširila u svega nekoliko minuta.

Preživjeli svjedoče da su plamen i gust dim brzo zahvatili cijeli lokal, a deseci ljudi ostali su zarobljeni, osobito u podrumskom dijelu, iz kojeg mnogi nisu uspjeli pobjeći.

Istraga se nastavlja, a švicarske vlasti poručuju da će se utvrditi kaznena i građanska odgovornost svih uključenih u upravljanje i sigurnost lokala u kojem se dogodila jedna od najvećih novogodišnjih tragedija u recentnoj europskoj povijesti.