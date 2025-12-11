Uhićen vjeroučitelj koji je širio lažne vijesti o napadu na časnu

Kako doznaje portal 24sata, kontroverzni vjeroučitelj iz Križevaca, Ivan Pokupec, uhićen je zbog prijetnji susjedu! Još jučer je bio aktivan na društvenim mrežama, a onda se posvađao sa susjedom, izgovorio mu prijetnje, pa ga je pokupila policija.

Podsjetimo, bio je član Živog zida i Slobodne Hrvatske kandidirao se za EU parlament, postao je jako aktivan tijekom pandemije, a nedavno je ponovno dospio u fokus javnosti jer je širio lažne vijesti o napadu na časnu sestru u Zagrebu. Pokušao je i okupiti prosvjednike da s njim dođu pred Psihijatrijsku bolnicu Vrapče i traže oslobađanje nesretne časne sestre.

2022. godine je pokrenuo skupljanje novca za nerođeno dijete Mirele Čavajde, kad je njen slučaj dospio u javnost. Dijete je bilo teško bolesno, oboljelo od agresivnog tumora na mozgu, a bolnice u Hrvatskoj su odbile prekid trudnoće iako je Čavajda imala sve indikacije.

Na kraju je morala ići u Sloveniju. Koliko je skupio na tom slučaju i gdje je taj novac, nije poznato. Prije godinu dana se sa suprugom bacio u proizvodnju atopijske kreme.