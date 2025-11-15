Uhićen Srbin sa 180.000 tableta za smirenje

Srbin (47) završio je u istražnom zatvoru nakon što je na graničnom prijelazu Bajakovo u njegovom vozilu pronađeno čak 180.000 tableta koje sadrže psihotropne tvari. Protiv njega je Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima pokrenulo istragu zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Postoji osnovana sumnja da je 47-godišnjak 7. studenog ove godine na Međunarodnom cestovnom graničnom prijelazu Bajakovo u priključnom vozilu skrivao lijekove namijenjene daljnjoj prodaji. Pretragom je pronađeno ukupno 180.000 tableta koje u sebi sadrže psihotropne tvari diazepam, alprazolam i klomazepam.

Nakon što je Policijska uprava vukovarsko-srijemska podnijela kaznenu prijavu, Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima ispitalo je osumnjičenika i donijelo rješenje o provođenju istrage. Tužiteljstvo je zatim sucu istrage Županijskog suda u Vukovaru predložilo određivanje istražnog zatvora, navodeći kao razlog opasnost od bijega.

Sudac istrage prihvatio je prijedlog i 47-godišnjaku odredio istražni zatvor.