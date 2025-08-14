Uhićen Sanin Musa nakon najave vjerskog skupa u Širokom Brijegu!

Islamski teolog i čelnik Bosanske narodne stranke Sanin Musa uhićen je danas, objavljeno je na njegovoj službenoj Facebook stranici. Prema toj objavi, Musa je priveden dok je putovao prema Jablanici, odakle je trebao predvoditi vjernike u Široki Brijeg.

Podsjetimo, Policijska uprava Široki Brijeg ranije je zabranila vjerski skup koji je Musa najavio. Jučer je na svojoj stranici objavio da ne odustaje od odlaska u grad te ponovno pozvao na masovno klanjanje kao odgovor na snimku iz Širokog Brijega na kojoj se vidi kako je žena prekinuta dok je molila na javnoj površini.

Policija je i dalje bez komentara

Do sada nema službene potvrde uhićenja od strane policije, a detalji o razlozima i daljnjim postupcima nisu poznati.

Sanin Musa je u Bosni i Hercegovini poznat kao islamski propovjednik i politički akter. Posljednjih godina profilirao se kroz politički pokret i stranku utemeljene na vjerskim načelima, te kroz javne akcije i protuprosvjede.

Policija i dalje nije dala službeni komentar na događaj.