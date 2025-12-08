Uhićen provalnik koji je harao po splitskim kafićima: razbijao vrata pa praznio kase

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 26-godišnjim muškarcem kojeg se sumnjiči da je u proteklom razdoblju počinio šest kaznenih djela teške krađe na području Splita, priopćila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

Prema rezultatima istrage, osumnjičeni je u više navrata provaljivao u ugostiteljske prostore tako što bi razbio staklene površine na ulaznim vratima, a potom iz blagajni otuđio novac.

Protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje da je počinio kaznena djela iz članka 229. Kaznenog zakona.

Policija nastavlja provjeravati eventualnu povezanost osumnjičenog s drugim kaznenim djelima počinjenima na području grada.