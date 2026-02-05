Uhićen organizator pljačke pošte, imao dva pomagača

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 44-godišnjakom kojeg sumnjiči za razbojništvo u poslovnici pošte u Donjoj Lomnici kod Velike Gorice. Pljačka se dogodila 23. siječnja ove godine, a osumnjičeni je, prema navodima policije, imao i dvojicu pomagača. Ukradeno je oko 800 eura, izvijestila je PU zagrebačka.

Policija sumnja da se 44-godišnjak, zajedno s još dvojicom nepoznatih počinitelja, 23. siječnja oko 13 sati dovezao do poštanskog ureda u Stepanskoj ulici. Koristili su taksi vozilo zagrebačkih registarskih oznaka koje je osumnjičeni prethodno unajmio. On je upravljao vozilom i više puta je prošao ulicom pored pošte kako bi se uvjerio da je ured prazan.

U jednom trenutku zaustavio je vozilo na cesti ispred ulaza u dvorište pošte, nakon čega su iz automobila izašla dvojica maskiranih muškaraca. Jedan od njih nosio je pištolj.

Zaposlenica pošte primijetila je naoružane muškarce kako ulaze u dvorište te je uspjela pobjeći kroz bočni ulaz. Razbojnici su ušli u poslovnicu i iz ladice blagajne ukrali oko 800 eura. Nakon toga su se vratili u vozilo i pobjegli.

Materijalna šteta procijenjena je na 800 eura. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni 44-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.