Uhićen napadač na dom američkog potpredsjednika JD Vancea u Ohiu

Američke vlasti potvrdile su da je jedna osoba uhićena nakon noćnog napada na dom potpredsjednika SAD-a JD Vancea u Cincinnatiju, tijekom kojeg su razbijeni prozori na kući. Vance u tom trenutku nije boravio u rezidenciji, navodi američka Tajna služba.

Tajna služba: U tijeku je kaznena obrada

Prema priopćenju Tajne službe, odrasli muškarac uhićen je nedugo nakon ponoći zbog oštećenja imovine, uključujući razbijanje prozora na privatnoj rezidenciji povezanoj s potpredsjednikom SAD-a. Tajna služba surađuje s policijom Cincinnatija i američkim državnim odvjetništvom oko mogućih optužnica.

Lokalna televizija WLWT javlja kako su agenti Tajne službe i policijski službenici nekoliko sati bili na adresi u gradskoj četvrti East Walnut Hills nakon dojava o oštećenjima na prozorima kuće.

Napadač pokušao ući u kuću

Prema navodima dvaju policijskih izvora koje prenosi Associated Press, agenti su oko ponoći čuli snažan udarac, a potom pronašli osobu koja je čekićem razbila prozor i pokušavala ući u kuću. Napadač je pritom oštetio i vozilo Tajne službe.

WLWT navodi da je Vance prošli tjedan boravio u kući s pogledom na rijeku Ohio, no da je otišao u nedjelju poslijepodne. Objavljena je i fotografija na kojoj se vidi oštećenje barem četiri staklene plohe na prizemnom prozoru, javlja The Guardian.

Kao potpredsjednik SAD-a, JD Vance ima stalnu zaštitu Tajne službe, no razina sigurnosti na njegovim privatnim adresama ovisi o rasporedu putovanja.

U posljednje vrijeme u Sjedinjenim Američkim Državama pojačana je pozornost oko sigurnosti političara, nakon što su se dogodili brojni napadi na privatnim adresama javnih dužnosnika.