Uhićen momak (20) koji je imao spolni odnos s djevojčicom (14). Evo kako se branio

Mladiću (20) sa sjevera Hrvatske prijeti višegodišnja zatvorska kazna zbog spolnih odnosa s 14-godišnjom djevojčicom, piše Danica.hr.

Tužitelji ga terete da je “počinio tri kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta – spolnom zlouporabom djeteta mlađeg od petnaest godina”. Za svako od tih nedjela predviđeno je od tri do 12 godina zatvora. Teoretski, dakle, može dobiti od devet do 36 godina zatvora.

Mladić je imao seks s malodobnom djevojčicom u tri navrata: u njezinoj kući, tolaletu kafića i na stražnjem sjedištu automobila. Ona mu je napominjala kako ima samo 14 godina, ali to ga nije omelo.

Mladić se u istrazi branio kako između njih nije bilo baš ništa i tvrdi da pojma nije imao da još nema navršenih 15 godina (to je dobna granica nakon koje u ovom slučaju ne bi bilo kaznenog djela). No, opovrgnuli su ga iskazi žrtve i brojnih svjedoka.

Mladić je uhićen u sprnju ove godine. Nakon dovršetka istražnog postupka, protiv njega je podignuta optužnica te je dobio zabranu približavanja žrtvi kaznenih djela.