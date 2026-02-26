Uhićen Kaštelanin. Pružao je otpor, a policija mu našla automatsku vojnu pušku s municijom

Policijski službenici Policijske postaje Kaštela dovršili su kriminalističko istraživanje nad 30-godišnjim muškarcem. Nakon zaprimljene kaznene prijave zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela policijski službenici proveli su žurne mjere traganja te su 30-godišnjaka pronašli i uhitili. Prilikom privođenja uporabljena su sredstva za vezivanje radi sprječavanja bijega, a po dovođenju u službene prostorije osumnjičeni je pružao otpor, zbog čega su policijski službenici uporabili tjelesnu snagu radi svladavanja otpora. U događaju nisu nastupile ozljede niti štetne posljedice.

Obavljena je pretraga obiteljske kuće i garažnog prostora koje koristi osumnjičeni. Tom prilikom pronađena je zabranjeno oružje- automatska vojna puška s pripadajućim spremnikom te manja količinu droge marihuane. Oružje i droga su oduzeti uz potvrdu o oduzimanju predmeta. Protiv njega će zbog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga biti podnesen optužni prijedlog nadležnom sudu.

Provedenim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je počinio kaznena djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, bludne radnje, prijetnja i nametljivog ponašanja

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku.