Uhićen Hrvat koji je nožem ubio mladog konduktera

Hrvatski državljanin Marin Jelenić (36) uhićen je na području Brescie zbog sumnje da je u Bologni nožem usmrtio Alessandra Ambrosija (34), konduktera na Intercity vlakovima. Policija ga je zaustavila u Desenzanu del Garda ispred željezničkog kolodvora, gdje je identificiran otiscima prstiju jer kod sebe nije imao dokumente, piše Corriere di Bologna.

Ubojstvo se dogodilo u ponedjeljak navečer na parkiralištu za zaposlenike bolonjskog kolodvora. Ambrosio je pronađen mrtav oko 18:30 sati, a preminuo je od najmanje jednog uboda nožem u trbuh. Napad se dogodio na području koje nije dostupno javnosti, dok je žrtva išla prema svom automobilu.

Istraga je ubrzo usmjerena na Jelenića, koji je otprije bio evidentiran kod željezničke policije zbog nošenja hladnog oružja te je često boravio u blizini kolodvora. Prema pisanju BolognaTodayja, u Bologni je živio od 2019. godine, bez stalnog prebivališta, a navodno se borio s alkoholizmom i psihičkim problemima. Nije poznato jesu li se on i žrtva poznavali.

Nakon zločina Jelenić je pobjegao vlakom prema Milanu, no tijekom vožnje se ponašao agresivno, zbog čega je prisilno iskrcan u Fiorenzuoli i priveden. Kako tada još nije postojao nalog za uhićenje zbog ubojstva, karabinjeri su ga pustili, prenosi ANSA.

Alessandro Ambrosio imao je 34 godine, bio je diplomirani statističar koji je odlučio raditi kao željeznički kondukter. Kolege i prijatelji opisuju ga kao izuzetno ljubaznu, vedru i velikodušnu osobu, aktivnu u kulturnoj zajednici, piše Adnkronos.