UHIĆEN BRAČNI PAR Muž i žena svađali se tko će platiti drva: "Neću ti dati ni centa, napuši se!"

Muž i žena su uhićeni nakon što su se posvađali oko toga tko će platiti drva za ogrjev.

Prema ovotjednoj presudi, sve se dogodilo u selu u okolici Zagreba sredinom prosinca lani oko 12.30 sati.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Supružnici Marija (40) i Ratko (38) posvađali su se u dvorištu obiteljske kuće te se “nasilnički ponašali u obitelji jedno prema drugome, a sve zbog kupovine drva”.

Žena je vrijeđala supruga riječima: “Je*em ti mater, neću ti dati niti centa, napuši se ku*ca”. Potom je muž vrijeđao nju riječima: “Je*em ti mater, drolja si”, piše Danica.

“Ovakvo ponašanje okrivljenih jedno prema drugome kod istih je prouzročilo povredu dostojanstva i uznemirenosti”, zaključila je sutkinja i osudila ih zbog prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji.

Osuđeni su kaznom od po 300 eura te moraju platiti po 30 eura prekršajnih troškova. Od kazne im se oduzima po 40 eura jer su dan proveli u policijskom pritvoru. Oboje je dosad bilo nekažnjavano i neosuđivano.

Dobili su i zabranu približavanja na udaljenost manju od 10 metara, a ta će mjera vrijediti šest mjeseci. No, nije poznato kako će se toga pridržavati s obzirom da i dalje žive na istoj adresi, u obiteljskoj kući, premda se više ne smatraju supružnicima.

Marija je, inače, vozačica tramvaja s plaćom od 2000 eura neto mjesečno, a Ratko je vodoinstalater koji zarađuje 1500 eura neto. Presuda je odmah postala pravomoćna jer je par odbio pravo na žalbu i suglasio se s izrečenom kaznom.