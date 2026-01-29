Uhićen 66-godišnjak. Kod sebe imao hrpu streljiva i eksploziva

U Policijskoj postaji Šibenik je dovršeno kriminalističko istraživanje nad 66-godišnjakom osumnjičenim za nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

U sklopu istraživanja, na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, jučer, 28. siječnja, na širem području Primoštena obavljena je pretraga kuće i osobnog automobila osumnjičenog 66-godišnjaka te je pronađeno i oduzeto: 334 komada puščanog streljiva kalibra 7,62 × 39 mm, 210 komada pištoljskog streljiva kalibra 7,62 × 25 mm, deset komada pištoljskog streljiva kalibra 9 × 17 mm, tri spremnika za automatsku pušku, četiri kilograma vojnog eksploziva, šest komada elektrodetonatorskih kapisli, šest komada detonatorskih kapisli i pola metra sporogorećeg štapina.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni muškarac će tijekom dana uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku biti predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.