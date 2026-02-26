Uhićen 40-godišnji provalnik, meta su mu bile kuće po Dalmaciji. Odnosio što je stigao

Policijski službenici Službe kriminalističke policije, Odjela općeg kriminaliteta Policijske uprave šibensko-kninske proveli su kriminalističko istraživanje nad 40-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje trinaest kaznenih djela teške krađe, od kojih je devet počinjeno na području u nadležnosti PU šibensko-kninske, dok su četiri kaznena djela počinjena na području u nadležnosti PU zadarske.

Sveobuhvatnim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni dana 8. siječnja 2026. u Srimi, s ciljem oduzimanja tuđe pokretne stvari te protupravnog stjecanja imovinske koristi, provalio u dvije obiteljske kuće tako da je uporabom podesnog predmeta nasilno otvorio ulazna vrata i iz unutrašnjosti istih otuđio više komada raznog nakita.

Nadalje je utvrđeno da je dana 20./21. siječnja 2026. na području Srime i Vodica izvršio provale u još tri obiteljske kuće tako da je uporabom podesnog predmeta nasilno otvorio ulazna vrata i iz unutrašnjosti istih otuđio više komada raznog nakita i veću količinu novca, dok je istoga dana na području Vodica, prilikom provale u obiteljsku kuću, osumnjičenik zatečen od strane vlasnice kuće, nakon čega je, ne otuđivši ništa, pobjegao s mjesta događaja.

Također je utvrđeno da je 5. studenoga 2025. godine u Vodicama, s ciljem oduzimanja tuđe pokretne stvari te protupravnog stjecanja imovinske koristi, ušao u nezaključanu kuću gdje je zatečen od strane vlasnice kuće, nakon čega je, ne otuđivši ništa, pobjegao s mjesta događaja.

Sumnja se da je 31. siječnja 2025. godine u Srimi, s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi, ušao u otključanu obiteljsku kuću, gdje je iz sobe otuđio više komada nakita.

Sumnja se da je 16. veljače 2025. godine u Srimi provalio u obiteljsku kuću odakle je otuđio više komada nakita i novac.

Materijalna šteta počinjena ovim kaznenim djelima procjenjuje se na iznos od oko 53.000 eura.

Daljnjim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni u razdoblju od veljače do sredine svibnja 2025. godine na zadarskom području počinio ukupno četiri kaznena djela provale u obiteljske kuće, od kojih je iz dvije otuđio nakit i novac, dok je u jednoj obiteljskoj kući zatečen od strane vlasnice, nakon čega je pobjegao s mjesta događaja, dok iz druge nije ništa otuđio.

Materijalna šteta počinjena ovim kaznenim djelima procjenjuje se na iznos od oko 7.000 eura.

Protiv osumnjičenog 40-godišnjaka, koji se trenutačno nalazi u zatvoru, bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.