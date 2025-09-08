Uhićen 32-godišnjak sa speedom, "travom" i kokainom

Operativnim radom na terenu policijski službenici Postaje granične policije Gruda su prošlog tjedna uočili mušku osobu koja je izlazeći iz šumovitog dijela u Župi dubrovačkoj u rukama nosila drogu.

Utvrđeno je kako se radi o 32-godišnjem hrvatskom državljaninu koji je u ruci nosio vrećicu s 340 g speeda, vrećicu marihuane težine 110 grama i vrećicu kokaina težine 3 grama.

Sva pronađena droga je uz potvrdu oduzeta, a muškarac uhićen i odveden u prostorije policije na kriminalističko istraživanje kojim je utvrđeno kako je navedenu drogu nabavio radi dalje preprodaje.

Zbog sumnje da je počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama osumnjičeni je uz kaznenu prijavu predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske nakon čega je doveden sucu istrage Županijskog suda u Dubrovniku koji mu je odredio istražni zatvor.