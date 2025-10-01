Uhićen 25-godišnjak zbog iznude, prijetnji i oštećenja tuđe imovine u Šibeniku

Policijska postaja Šibenik provela je kriminalističko istraživanje nad 25-godišnjim muškarcem kojeg se sumnjiči za više kaznenih djela – iznudu, oštećenje tuđe stvari i prijetnju.

Prema navodima policije, incident se dogodio u nedjelju, 26. rujna, u večernjim satima u Šibeniku. Osumnjičeni je u stanu 63-godišnjeg vlasnika prijetio 23-godišnjakinji kako bi naplatio navodni dug, za koji se utvrdilo da ne postoji. Tijekom događaja oštetio je sobna vrata, a potom, izlaskom iz stana, prijetio i 26-godišnjaku, izazvavši kod njega strah i bojazan za vlastiti život.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Policija je muškarca ubrzo uhitila i privela u službene prostorije. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, a osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.