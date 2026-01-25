Uhićen 23-godišnji vozač: Krijumčario migrante u opasnim uvjetima

Obavljajući zadaće nadzora i zaštite državne granice na dionici autoceste A3, na području iz nadležnosti rada Postaje granične policije Stara Gradiška, policijski službenici zaustavili su osobni automobil rumunjskih registracijskih oznaka u kojemu je uočeno više stranih državljana za koje su posumnjali da se nezakonito nalaze na području Republike Hrvatske.

Utvrdili su da je za upravljačem 23-godišnjak (državljanin Rumunjske) koji tijekom vožnje nije koristio zaštitni sigurnosni pojas, a u vozilu, u kojemu nije imao ispravnu propisanu opremu, prevozio je više osoba nego je dozvoljeno, u zatvorenom prostoru vozila koje se ne može otvoriti iznutra, odnosno koje nema ugrađena sjedala i sigurnosne pojaseve.

Policijski službenici su mu uručili obavezne prekršajne naloge zbog višestrukih prometnih prekršaja (iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama).

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma (iz čl. 326. Kaznenog zakona), 23-godišnji vozač je uhićen.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja potvrđena je sumnja da je osumnjičeni ranije tijekom siječnja, iz koristoljublja, s nepoznatim osobama dogovorio prijevoz stranih državljana do dogovorene lokacije na području Republike Hrvatske.

Policijski službenici su 23-godišnjaka, uz kaznenu prijavu zbog postojanja sumnje u počinjenje navedenog kaznenog djela, predali pritvorskom nadzorniku Policijske uprave brodsko-posavske.

Nadalje, sukladno odredbama Zakona o strancima, strani državljani će postupkom readmisije biti vraćeni u susjednu državu Bosnu i Hercegovinu.