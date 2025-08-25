Uhićen 22-godišnjak u Splitu!

U petak, 22. kolovoza 2025.godine oko 00,40 sati na području Splita policijski službenici zaustavili su 22-godišnjeg vozača za kojeg je provedenom kontrolom utvrđeno da upravlja osobnim vozilom iako mu je ukinuta i oduzeta vozačka dozvola, a nije ponovno pristupio polaganju vozačkog ispita nakon što su protekle dvije godine, dakle upravljao je vozilom prije stjecanja prava na upravljanje.

S obzirom na to da je 22-godišnjak ponavljač najtežih prometnih prekršaja kao što su vožnja pod utjecajem alkohola, upravljanje unatoč izrečenim zaštitnim mjerama i prije stjecanja prava na upravljanje, a trenutačno mu je u tijeku pet postupaka zbog činjenja prometnih prekršaja, uhićen je i u žurnom postupku odveden na sud. Također, policijski službenici su od njega privremeno oduzeli automobil.

Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, da ga se kazni kaznom zatvora u trajanju od 30 dana jer do sada izrečene kazne nisu utjecale na promjenu njegovog opasnog ponašanja u prometu. Također predloženo je da mu se izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom svih kategorija u trajanju od šest mjeseci.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 10 dana nakon čega je predan u zatvor, a odluka o kazni za počinjeni prekršaj bit će naknadno donesena.