Uhićen 22-godišnjak u Splitu: Remetio noćni mir vozeći BMW na drzak i opasan način

U subotu, 14. veljače 2026.godine na parkiralištu ispod gradskog groblja Lovrinac 22-godišnjak je na naročito drzak način narušavao javni red i mir na način tako da je tijekom vožnje naprijed i polukružnog okretanja, povećavao naglo brzinu kretanja BMW-a što je uzrokovalo proklizavanje kotača i zanošenje vozila te stvaranje buke visokog intenziteta. Osim što je na opisani način remetio noćni mir građana, uplašio je građane i pješake koji su se kretali u blizini.

Muškarac je uhićen i odveden na sud kojem je predloženo da mu se odredi zadržavanje i izrekne kazna zatvora. Sud ga je pustio na slobodu, a odluku o odgovornosti za počinjeni prekršaj donijet će u redovnom postupku.